Färöer-Flug des ÖFB-Teams auf Freitag verschoben

Der Abflug nach Vagar hätte ursprünglich am Donnerstag um 16 Uhr erfolgen sollen. Nach zweieinhalb Stunden Wartezeit auf dem Flughafen Wien-Schwechat fuhr die Mannschaft aber wieder zurück ins Hotel. Ein neuer Reiseplan für Freitag stand am frühen Donnerstagabend noch nicht fest. Ein schon davor gestarteter Charter mit Medienvertretern und Sponsoren an Bord wurde wegen der nicht möglichen Landung auf den Färöern nach Bergen in Norwegen umgeleitet.