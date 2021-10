ÖFB-Star Hinteregger will Foda-Diskussion stoppen

Drei der vergangenen vier Quali-Partien verlor das ÖFB-Team - im September setzte es nach einem mühevollen 2:0 in der Republik Moldau ein 2:5 in Israel und ein 0:1 gegen Schottland. „Die Ergebnisse haben in letzter Zeit nicht gepasst. Unser Auftreten war auch nicht gerade so, dass wir das Blaue vom Himmel gespielt haben“, gestand Hinteregger. „Das wissen wir, das gilt es zu ändern.“ Mitunter habe nicht viel gefehlt. Gegen Schottland verursachte der Kärntner selbst den spielentscheidenden Elfmeter. In Israel habe man in Ballbesitz „viele dumme, unnötige Fehler“ gemacht. „Das zieht sich wie ein Faden durch. Aber oft braucht es nicht viel, um das komplett umzustoßen“, meinte der Frankfurt-Legionär.