Team Vorarlberg: Viel Pech und doch ein Lichtblick

Weiter geht es am Samstag mit dem letzten Rennen der Saison - der Tour de Vendée (UCI 1.1) - die heuer mit einem neuen Zielort in La Roche sur Yon aufwartet. Fraglich ist allerdings noch in welcher Zusammensetzung das Team Vorarlberg antreten wird. „Thalmann hat sich an der Schulter verletzt. Genaueres kann ich noch nicht sagen. Morgen wissen wir mehr“, sagt Werner Salmen, Sportlicher Leiter Team Vorarlberg.