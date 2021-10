Die jetzt aber beendet scheint, nach zahlreichen Therapien und Massagen. Denn seit fast zwei Wochen trainiert der 31-Jährige wieder voll mit der Mannschaft, ohne Beschwerden - weder während der Einheiten, noch danach oder am nächsten Morgen. Im heutigen (15) Test gegen Vaduz wird er höchstwahrscheinlich sogar schon von Beginn an auflaufen. „Im Kopf bin ich zu 100 Prozent bereit“, stellt Jokic klar, „endlich kann ich dem Team wieder helfen. Wie lange ich spielen werde, entscheidet der Trainer - in diesen Minuten werde ich aber alles geben.“