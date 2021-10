SPÖ: „Anstand in türkiser ÖVP verloren gegangen“

In einer Zeit, in der Österreich „Stabilität und Sicherheit“ brauche, sei der Bundeskanzler Beschuldigter in einem Verfahren und das Bundeskanzleramt „erstmals in der Zweiten Republik“ Ziel einer Hausdurchsuchung, so Rendi-Wagner, die wie auch schon die anderen Oppositionsparteien einen Rücktritt des Kanzlers in den Raum stellte: „Es geht hier unter anderem zur Anstiftung zur Untreue - das ist nicht nichts. Es gibt natürlich die Unschuldsvermutung. Aber es gibt auch eine politische Verantwortung und Kurz kann dieses Amt nicht mehr ausführen, ohne diesem Land und dem Amt zu schaden.“