Stich ohne Termin: Andrang auf Impfbox in Wien

Das Interesse ist groß, der Andrang auch: Das Angebot, sich ohne Anmeldung am Wiener Rathausplatz gegen das Coronavirus impfen zu lassen, haben alleine am Samstag, dem ersten Tag der Aktion, 281 Menschen in Anspruch genommen. „Wir haben mit einer guten Nachfrage gerechnet, aber es war doch überraschend starker Andrang“, so die erste Bilanz eines Sprechers von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Sonntag.