Jugendliche Tiroler kauften Falschgeld

Drei Jugendliche aus dem Tiroler Oberland waren am Mittwoch in den Schwurgerichtssaal geladen worden. Vorgeworfen wurde ihnen nämlich, gemeinsam 500 Euro Falschgeld im Darknet bestellt zu haben. Adressiert hatten sie das Packerl an ein Mädchen, das sie kaum kannten. Geöffnet hat es aber dessen Mutter.