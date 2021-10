Auf den steirischen Bergen fiel schon Schnee

Von der Planai über den Hauser Kaibling, die Planneralm bis zur Turracher Höhe - die steirischen Skiberge präsentierten sich am Mittwoch durchwegs angezuckert. Tief winterlich war’s am Dachstein: Dort fielen mehrere Zentimeter Schnee, und am Nachmittag hatte es noch eisige minus 4 Grad.