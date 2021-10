RB Salzburg verpasst vorzeitigen CHL-Gruppensieg

Red Bull Salzburg hat den vorzeitigen Gruppe-H-Sieg in der Champions Hockey League (CHL) verpasst. Die Truppe von Trainer Matt McIlvane unterlag am Dienstagabend im fünften Spiel zu Hause dem ICE-Hockey-League-Rivalen HCB Südtirol nach 1:0-Führung noch mit 3:5 Die Bozener zogen damit nach Punkten mit den „Bullen“ gleich. Hochspannung ist also vor dem entscheidenden „Retourspiel“ am 12. Oktober auf Südtiroler Boden im Kampf um den Poolgewinn garantiert.