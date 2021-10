Kulturamtsleiterin Judith Reichart suspendiert

In einer von Bürgermeister Michael Ritsch eilig einberufenen Sondersitzung des Bregenzer Stadtrats wurde am Dienstag die Enthebung von Judith Reichart von ihrem Dienst als Leiterin des städtischen Kulturservice mehrheitlich beschlossen. „Hintergrund sind die jüngst bekannt gewordenen Ungereimtheiten im Kulturservice, die es so rasch wie möglich aufzuklären gilt“, heißt es in einer Aussendung der Stadt. Und weiter: „Für Mag. Judith Reichart gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Die Stadt und die betroffene Abteilungsleiterin werden an der Aufklärung durch die damit befassten Behörden aktiv mitarbeiten.“