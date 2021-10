Hausdurchsuchung bei Assistentin von Ex-ÖBAG-Chef

Schon seit geraumer Zeit machen Gerüchte über Hausdurchsuchungen in der ÖVP oder zumindest im türkisen Umfeld die Runde. Am Dienstag in den Morgenstunden war es so weit: Laut Informationen der „Krone“ kam es bei einer früheren Assistentin von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid zu einer Hausdurchsuchung.