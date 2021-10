Taliban gehen nach Anschlag in Kabul gegen IS vor

Wenige Stunden nach einem Anschlag auf eine Trauerfeier in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind Einheiten der militant-islamistischen Taliban gegen Kämpfer der rivalisierenden Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vorgegangen. Ein Zentrum des IS sei vollständig zerstört und alle IS-Mitglieder darin getötet worden, teilte ein Taliban-Sprecher mit.