„Testverweigerung kann Kündigungsgrund sein“

Wie soll das viel diskutierte 3G am Arbeitsplatz ausschauen und welche Konsequenzen drohen bei Nichteinhaltung? Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat am Samstag im „Ö1-Mittagsjournal“ durchaus deutliche Worte gefunden, was passieren können, wenn sich jemand nicht an die Nachweispflicht hält: „Die Arbeitsrechtsexperten sind sich einig: Wenn sich jemand (Anm. der nicht geimpft oder genesen ist) auf Dauer weigern würde, einen Testnachweis zu bringen, dann wäre das natürlich ein Grund für eine Kündigung, zumal die Tests in Österreich gratis sind.“ Wann die Verordnung zu 3G am Arbeitsplatz tatsächlich kommen wird, konnte Kocher allerdings nicht sagen - die Verhandlungen dazu laufen.