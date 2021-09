Kogler: 3G am Arbeitsplatz sehr wahrscheinlich

„ORF finanziell absichern und stärken“

Beschlossen wurde im Ministerrat auch ein Zeitplan für die vom ORF seit Langem herbeigesehnte Digitalnovelle. Bis Ende des Jahres wollen ÖVP und Grüne eine Punktation vorlegen, die Umsetzung der ORF-Gesetzesnovelle soll im Laufe des nächsten Jahres erfolgen, so das Bundeskanzleramt bereits am Dienstag in einer Stellungnahme. Am Mittwoch im Pressefoyer ergänzten Blümel und Kogler auf Nachfrage lediglich: Man werde den ORF finanziell absichern und stärken.