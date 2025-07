„Soll gehen!“ Ex-Arnautovic-Klub versinkt im Chaos

Zudem schob der Italiener hinterher: „Wenn sich Bedingungen ergeben, sich in diesem Sommer zu trennen, dann wird es dabei null Probleme geben.“ Klare Ansage an den Türken, die er und auch seine Frau nicht unkommentiert lassen wollten. Zunächst erklärte der 31-Jährige, dass er lediglich aufgrund einer Verletzung nicht an der Klub-WM teilgenommen habe. Dann ging er mit dem Klub ins Gericht: „Ich respektiere jede Meinung, selbst von einem Mitspieler, selbst von einem Klubpräsidenten. Aber Respekt ist keine Einbahnstraße“, so Calhanoglu, der sich über die „spaltenden Worte“ verwundert zeigte.