ASKÖ Jugendförderungspreis vergeben

Im Zweijahresrhythmus

Dieser Jugendförderungspreis wird seit 1991 im Zweijahresrhythmus den erfolgreichsten ASKÖ Sportlerinnen und Sportler, sowie den besten ASKÖ Mannschaften überreicht. In den Jahren 2020/2021 kam es vor allem in den Mannschaftssportarten auf Grund der Corona-Schutzmaßnahmen zu zahlreichen Absagen der nationalen und internationalen Großveranstaltungen im Jugendbereich. „Umso mehr freut es mich, dass wir auch heuer 19 EinzelsportlerInnen und 1 Mannschaft mit diesem Preis auszeichnen konnten,“ berichtet Toni Leikam, Präsident der AKÖ Kärnten. Bei den Preisen handelt es sich um kleinere Sachpreise und einen Geldpreis, den die Athletinnen und Athleten sofort wieder in ihre Karriere investieren.