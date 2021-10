Messis Hotel laut Medien von Maskierten ausgeraubt

Die Rede ist vom Royal Monceau Hotel. Vor Kurzem ging es dort „wie im Film“ zu, berichtet etwa die deutsche „Bild“. So sollen Überwachungskameras dokumentiert haben, wie maskierte Räuber übers Dach ins Hotelgebäude einstiegen und dann via Balkon in den sechsten Stock eindrangen. Vier Zimmer sollen sie ausgeraubt haben - Schmuck und Bargeld in hohem, aber nicht exakt bekanntem Wert sind weg.