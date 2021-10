Mückstein: EU-Ziel bei Corona-Impfung erreicht

Österreich hat das EU-weit ausgegebene Ziel, 70 Prozent der Bevölkerung ab 18 Jahren gegen das Coronavirus zu impfen, erreicht. Das sei aber noch nicht genug, um den Alltag ohne Schutzmaßnahmen zu bewältigen, hat Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Freitag einmal mehr an die Bevökerung appelliert, „den Impfschutz zu vervollständigen“. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides, die zu Besuch in Wien ist, betonte: „Alle Impfstoffe, die in der EU zugelassen sind, sind effektiv und sicher.“