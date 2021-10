So lange hält der Impfschutz gegen das Coronavirus

Johnson & Johnson weniger effektiv

Dazu passen laut dem Immunologen Carsten Watzl die Zahlen des deutschen Robert Koch-Instituts (RKI) zu Impfdurchbrüchen: „Bei Moderna gibt es bisher am wenigsten Durchbruchsinfektionen, Biontech und AstraZeneca liegen gleichauf, wobei man noch berücksichtigen müsste, wer welches Vakzin bekommen hat - ob also die Jungen, Gesunden eher Moderna und die Älteren eher AstraZeneca oder Biontech erhalten haben.“ Am schlechtesten schneide das Johnson & Johnson-Vakzin ab, von dem allerdings bisher auch nur eine Dosis gegeben werde.