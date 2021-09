Shakira in Barcelona von Wildschweinen attackiert

„Sie denken, es gibt Futter“

Wildschweine wagen sich in Barcelona wie auch in anderen Großstädten immer weiter in die Stadt vor. Obwohl es verboten ist, füttern manche Menschen sie. „Die Tiere sind sehr intelligent und wenn sie jemanden mit einer Tasche sehen, denken sie, es gibt Futter“, sagte der Wildhüter Toni Galiano kürzlich einer Fachzeitschrift für Jäger, nachdem ein Mann in Barclona von einem Wildschwein angegriffen und gebissen worden war.