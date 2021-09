Vulkaninsel La Palma ist durch Lava gewachsen

Die Lava hatte am Vortag, dem elften Tag des Vulkanausbruchs in der Cumbre Vieja, die Küste erreicht. Von einer zunächst befürchteten gesundheitlichen Beeinträchtigung der Bewohner durch giftige Gase, die beim Zusammentreffen von Lava und salzigem Meerwasser entstehen können, war am Donnerstag keine Rede mehr.