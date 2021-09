Grazer Endergebnis liegt vor: KPÖ klar in Front

FPÖ

Spitzenkandidat Mario Eustacchio tobte noch am Montag, für ihn war das Ergebnis (10,6 Prozent) eine Farce, die 5 Prozentpunkte Minus gegenüber 2017 ein Nackenschlag. Eine Obmanndebatte wurde aber, da man den Stadtratssitz hielt, schnell im Keim erstickt, bei der Party Sonntagabend in der Thalia war von Katerstimmung keine Spur. Sofort gingen die Blauen in den Angriffsmodus über. „Angeblich hat der Wähler ja immer recht, ich bin mir da diesmal nicht so sicher“, sagte Eustacchio und fügte hinzu: „Nun ist eine Ideologie an der Macht, die eigentlich im vorigen Jahrhundert ausgelöscht gehört hätte.“