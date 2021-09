Was Sebastian Kurz zu denken geben muss ...

Erfolgsformel der KPÖ: Mit den Menschen reden!

Da ist zum Beispiel die KPÖ: dass die Kommunisten neben China, Kuba und Nordkorea ausgerechnet in Graz so stark sind, hat ja schon etwas Skurriles. Dabei ist ihr Erfolgsrezept so einfach wie genial: Sie setzten im Wahlkampf nicht auf eine chice Plakatkampagne, sondern aufs altbewährte Reden! Aber nicht nur die Bürger-Sprechstunden kamen gut an, sondern auch dass die KPÖ-Politiker zwei Drittel ihres Gehalts an Bedürftige spenden. Diese Bescheidenheit ist beeindruckend!