Überfüllte Lkw-Stellplätze sorgen für Gerangel

„In Deutschland ist die Situation mittlerweile so arg, dass die Polizei die Ein- und Ausfahrt auf den Rastplätzen regeln muss“, schildert ein Kärntner Lkw-Lenker mit jahrelanger Berufserfahrung die Situation. Damit sind die verheerenden Umstände gemeint, mit denen sich Fernfahrer am Ende ihres Arbeitstages herumschlagen müssen. „Vor allem am Abend sind die Rastplätze für Lkw oft dermaßen überfüllt, dass man erst den zweiten oder dritten anfahren kann. Das wiederum hat zur Folge, dass man die vorgeschriebenen Ruhezeiten kaum einhalten kann.“