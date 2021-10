„Metroid Dread“ wird ein Fest für Retro-Fans

Nintendo bringt am 8. Oktober einen neuen Teil seiner kultigen „Metroid“-Reihe heraus. In „Metroid Dread“ arbeitet man sich in klassischer Machart durch verwinkelte 2D-Levels, ballert als Kopfgeld-Raumfahrerin Samus Aran im Hightech-Anzug Aliens zu Brei - und muss sich diesmal einer ständigen Bedrohung durch fiese Roboter stellen. Wir haben bei Nintendo Österreich in den neuesten Teil hineingespielt.