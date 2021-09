Innenminister Nehammer im Kosovo gestrandet

Reifenplatzer verhinderte Landung

Die Start- und Landebahn wurde nach einem Reifenplatzer einer Maschine gesperrt. Nach einer Stunde in der Luft (die Maschine musste im Luftraum kreisen) hieß es: „Zurück nach Pristina, der Sprit geht aus!“ Zwei Stunden lang saß Nehammer mit seiner 14-köpfigen Delegation am Airport fest. Sein Arbeitsgespräch mit dem albanischen Innenminister Bledi Cuci zu den Themen Migration und organisierte Kriminalität musste in die späten Abendstunden verschoben werden.