Von Präsident angezählt: Das sagt Teamchef Foda

Er habe die im ORF getätigten Aussagen nicht live gesehen, führte Foda an. „Aber es ist nichts Außergewöhnliches im Fußball, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dass über den Trainer diskutiert wird. Mit dem muss man umgehen können.“ Viel wichtiger, so der Deutsche, sei die Geschlossenheit im Team, „aus dieser Situation herauszukommen“. Zur Erinnerung: Österreich liegt in der Tabelle nach sechs Runden nur auf Rang vier, elf Zähler hinter dem makellosen Spitzenreiter Dänemark und vier hinter dem Zweiten Schottland.