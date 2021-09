Franco Foda angezählt, „aber da müssen wir durch“

Österreichs Nationalmannschaft befindet sich nur zwei Monate nach dem zufriedenstellenden EM-Abschneiden in einer veritablen Krise. Auf das 2:5 in Israel folgte am Dienstag in Wien ein 0:1 gegen Schottland - die Folge sind erboste Fans und ein schwer in der Kritik stehender Teamchef. Franco Foda zeigte sich zwar kämpferisch und betonte, seinen bis zum Ende der WM-Qualifikation laufenden Vertrag erfüllen zu wollen. Ob ihm dies vom ÖFB zugestanden wird, ist aber offen. „Klar sieht es so aus, als ob es einen Rückschritt gibt, aber da müssen wir durch. Wir müssen einen klaren Kopf bewahren“, so Foda.