Foda: „Jeder weiß, was wir für ÖFB getan haben“

Franco Foda ortet als Teamchef des österreichischen Fußball-Nationalteams den Rückhalt des ÖFB. „Wir wissen alle, wie der Fußball funktioniert, wir kennen zudem die extremen Stimmungsschwankungen in beide Richtungen“, sagte er in einem Interview mit dem deutschen Fachmagazin „Kicker“ (Donnerstag). „Aber intern weiß jeder, wie wir arbeiten im Trainerteam. Jeder weiß, was wir für den ÖFB geleistet haben, und deshalb schenkt man uns nach zwei Niederlagen weiter das Vertrauen.“