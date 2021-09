Flammen über Linzer Innenstadt - Gebäude evakuiert

Großeinsatz der Feuerwehr mitten in Linz: An der Ecke Goethe- und Schubertstraße stand am Montagabend ein Dachstuhl in Flammen. Sie erhellten die Nacht, waren aber zum Glück rasch unter Kontrolle. Allerdings sind wegen der Schäden und des Löschwassers derzeit 13 Mieter „obdachlos“, werden in einem Altenheim notuntergebracht.