Der Wolf vom Hengstpass will offenbar hier bleiben

In Bad Goisern könnte es bald Gewissheit geben, ob es ein Wolf ist. Es wurde bereits vor elf Tagen ein gerissenes Schaf gefunden, bei dem Genmaterial entnommen werden konnte. Die Analyse steht noch aus. Ebenso die Auswertung der DNA-Spuren bei einem gerissenen Kalb in Gosau - hier wartet man schon seit zwei Monaten auf die Daten. Von der Reviergröße her könnte es sich jedenfalls um das selbe Tier handeln.