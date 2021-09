Covid drückt Lebenserwartung wie Zweiter Weltkrieg

Im Zuge der Corona-Pandemie ist die Lebenserwartung in vielen Ländern einer neuen Studie zufolge so stark gesunken wie seit dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa nicht mehr. In einigen Ländern sei der Fortschritt der vergangenen Jahre in kurzer Zeit zunichtegemacht worden. Bei Männern war der Rückgang größer als bei Frauen. Am meisten sank die Lebenserwartung von Männern in den USA. Auch stieg die Sterblichkeit bei Über-75-Jährigen beiden Geschlechts an.