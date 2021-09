Sand aus Urzeitmeer als Verkaufsschlager in Retz

„So kann sich jeder Besucher unserer schönen Stadt ein Stück Retzer Geschichte mit nach Hause nehmen“, erklärt Daniel Wöhrer. Der Tourismusstadtrat hat kürzlich den Retzer Kellersand präsentiert. Vor 20 bis 25 Millionen Jahren erstreckte sich weit über das heutige Weinviertel hinaus das sogenannte Eggenburger Meer. Die Ablagerungen aus dieser Zeit reichen bis in eine Tiefe von 30 Metern. Und sie sind so fest, dass schon unsere Vorfahren Keller in diesen urzeitlichen Meeressand gruben. Der Retzer Erlebniskeller etwa ist 20 Kilometer lang und auf drei Geschoßen angelegt.