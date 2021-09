USA: Grenzübergang nach Mexiko wieder offen

Nach der Räumung des provisorischen Migrantenlagers in der texanischen Grenzstadt Del Rio haben die USA den Grenzübergang zu Mexiko wieder geöffnet. Das teilte die US-Grenzschutzbehörde am Samstag (Ortszeit) mit. In Del Rio hatten fast 15.000 Haitianer unter einer Brücke campiert in der Hoffnung, einen Weg in die USA zu finden. Die USA hatten aber den Grenzübergang geschlossen und Tausende Haitianer per Flugzeug in die haitianische Hauptstadt Port-au-Prince abgeschoben.