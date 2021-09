Biden in Bedrängnis: Flüchtlingskrise an US-Grenze

In den USA ist die Regierung von US-Präsident Joe Biden ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, weil sich in den vergangenen Tagen Tausende Flüchtlinge an der Südgrenze zu Mexiko auf den Weg in die USA gemacht haben. Nun wollen die US-Behörden die Migranten, die sich in der Grenzstadt Del Rio versammelten, schnell wieder außer Landes bringen. Vor allem Bilder von berittenen US-Grenzpolizisten, die Flüchtlinge zurück in den Grenzfluss Rio Grande treiben, sorgten für landesweit für Empörung.