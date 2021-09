Altachs US-Girl Woodall darf heute endlich ran

„Es fühlt sich gut an, dass ich endlich mit dem Team auflaufen darf“, gesteht die Amerikanerin, die gegen Neulengbach heute (10) fix in die Startelf rücken wird. Eine Entscheidung, die Trainer Iskender Iskacar überhaupt nicht schwer gefallen ist: „Sie hat ein unglaublich gutes Passspiel, bringt eine hohe Spielintelligenz mit und ist zudem sehr beweglich“, so die lobenden Worte des Cheftrainers.