Am Tag des Denkmals historische Schätze entdecken

Weitere Attraktionen

Der aufwendig renovierte Doppelstreckhof „Tschardakenhof“ in Lutzmannsburg öffnet heute ebenfalls seine Türen. Das einzigartige Baujuwel ist nur am Tag des Denkmals für Besucher zugänglich. Einen Ausflug wert ist die 1781 erbaute Dorfkirche des Heiligen Johannes Nepomuk in Donnerskirchen. Die Führung „Best of Bernstein! Familie Almásy: Entdecker und Pioniere“ wird auf der Burg Bernstein angeboten. In Eisenstadt kann die Magdalenenkapelle erkundet werden.