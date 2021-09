Ausgesperrt: „Spiderwoman“ kletterte in 2. Stock

Die Feuerwehr durfte nicht, der Schlüsseldienst konnte nicht, da wandte sich eine Frau aus Eisenstadt an den ARBÖ. Per Notruf bat sie um Hilfe, weil sie sich aus der Wohnung ausgesperrt hatte. Zwei Mitarbeiter machten sich auf den Weg. Über eine Leiter und die Schultern eines Technikers kletterte „Spiderwoman“ in den 2. Stock.