Pioniere im Anbau der echten Vitaminbombe

Gut verkocht

Die Äste werden abgeschnitten und tiefgefroren: „Anschließen schlagen wir die Beeren ab. Sie bleiben gefroren, bis sie weiterverarbeitet werden. Ich mache Direktsaft, Marmeladen, Sirup und Nektar. Wir verkaufen die Produkte in unserem Hofladen.“ Das Interesse an der Powerfrucht ist groß. Schon zwei Stück der kleinen Beeren decken den Tagesbedarf an Vitamin C. Auch Omega-3-Fettsäuren und die Vitamine B und E sind enthalten. Mehr Infos zum Sanddorn aus dem Traunviertel