PKW gegen Motorrad: Biker (57) ins Spital geflogen

Eine 57-jährige Pkw-Lenkerin war am Samstag gegen 11.20 Uhr in Warth auf der Bregenzerwaldstraße (L 200) in Richtung Hochtannbergpass unterwegs. Auf Höhe des „Salober-Parkplätzle“ (Km 58,4) beabsichtige die Lenkerin nach links abzubiegen.