Spital schickte 92-Jährigen wegen Personalnot heim

Die Corona-Situation in Oberösterreich führt bereits wieder zu Stationsschließungen, weil das Personal für die Covid-Patienten benötigt wird. So geschehen auch im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz, wo ein 92-jähriger Schlaganfallpatient ausquartiert wurde, wie uns seine Ehefrau fassungslos mitteilte.