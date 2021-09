Kreativität sollte ein Pflichtfach sein

„Mein Vater, selbst Künstler und Designer, hat mir das Spielen nie verdorben“, schwärmt Thomi noch heute von den Freiheiten seiner Kindheit. Auch als Jugendlicher durfte er seine Kreativität voll ausleben: „Bereits mit 13, 14 Jahren habe ich in der alternativen Schülerzeitung ’Rübe’ in Form von Fotos und Zeichnungen rebelliert“. Meisterklasse in WienLange hielt es ihn allerdings nicht an der Schule, er schloss lieber eine Lehre zum Fotografen ab („Das erste Mal, dass ich Lernen geil fand“) und absolvierte anschließend an der “Graphischen„ in Wien die Meisterklasse für Fotografie. „Da waren die Würfel endgültig gefallen“, so der seitdem interdisziplinär arbeitende Künstler, dessen Schaffen Fotografie, Architektur, Video- und Audio-Kunst aber auch soziale, kommunikative und kuratorische Arbeiten umfasst. Seit fast vier Jahrzehnten wohnt und arbeitet Thomi vorwiegend im mediterranen Raum - erst in Spanien, dann in Ägypten und seit zehn Jahren im süditalienischen Lecce. Rund ein Viertel der 100.000 Einwohner Lecces sind Geflüchtete aus Afrika - und die liegen Thomi ganz besonders am Herzen. „K.O.G.“ - das steht für „Künstler ohne Grenzen“ - nennt er sein Projekt mit und für Migranten. Der alternative Stadtplan „Leccebilita“, ein exklusives Produkt für den Straßenverkauf, ist nur eines der Ergebnisse der Initiative. „Die Selbstverständlichkeit, wie dort Menschen unterschiedlichster Ethnie und Religion zusammenleben, unterscheidet diese Ecke der Welt von Mitteleuropa“, begründet Thomi sein Faible für den Süden.