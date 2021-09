Fall in OÖ bewegt: Mutter kämpft weiter um Sohn

Telefonischer Kontakt mittlerweile verboten

Mittlerweile ist das Telefonieren verboten. Infos zum Gesundheitszustand erhält sie keine mehr. Lediglich zweimal im Jahr ist ein Verlaufsgespräch vorgesehen. Ist das noch menschlich? „Man will sich nicht vorstellen, wie es diesem armen Kind geht, das eine so enge Bindung zur Mutter hat, die man mit aller Gewalt zu zerstören versucht“, so Margreth Tews, psychosoziale Prozessbegleiterin.