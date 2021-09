75-Jähriger erpresste Mobilfunker mit Rohrbomben

Wie die „Washington Post“ unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet, waren am 25. August an drei Handymasten in Nord-Michigan Drohbriefe einer „Coalition for Moral Telecommunication“ (Koalition für moralische Telekommunikation) aufgetaucht, die an „AT&T, Verizon und alle anderen Mobilfunkanbieter“ adressiert waren.