Berufs-EM: 54 Österreicher kämpfen um Medaillen

400 Teilnehmer aus 22 Ländern

Unter den 400 Teilnehmern aus 22 Ländern ist auch Österreich mit einem Team aus 54 Nachwuchs-Fachkräften vertreten. In Einzel- oder Teambewerben treten sie gegeneinander an. So auch die beiden Steirerinnen Laura Tschiltsch und Christina Strauß. Bei ihnen ist der Wettbewerb „Mode Technologie“ voll im Gange: Während eine der beiden das Schnittmuster aufzeichnet, bügelt die andere den restlichen Stoff auf - ohne Teamarbeit geht hier gar nichts. Ihre Aufgabe ist es, einen Mantel aus dem Disneyfilm „Cruella“ anzufertigen.