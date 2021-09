Startschuss für die große Show der Talente

Das Wettbewerbs-Areal am Schwarzlsee steht, alle Teilnehmer sind vorbereitet und stehen bereits in den Startlöchern. Denn am heutigen Mittwochabend fällt für über 400 junge Fachkräfte aus insgesamt 23 Nationen in der Grazer Stadthalle der Startschuss für die europäischen Berufsmeisterschaften.