EuroSkills: Die EM der Berufe in Graz ist eröffnet

Die europäischen Berufsmeisterschaften EuroSkills sind Mittwochabend in der Grazer Stadthalle offiziell eröffnet worden. Bis Samstagabend werden die knapp 400 besten Professionisten unter 26 Jahren in einer Zeltstadt in Premstätten um Medaillenplätze in 48 Berufen kämpfen. In den vergangenen Tagen sind die jungen Fachkräfte aus 22 Ländern eingetroffen. Die größte Delegation kommt mit 60 Teilnehmern aus Russland. Österreich schickt 54 Frauen und Männer ins Rennen.