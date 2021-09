Doch Hoffnung für Nahversorger im Franckviertel

Nachdem – wie berichtet – die Runde machte, dass die Billa-Filiale am Lonstorferplatz zusperren soll und FP-Ortsparteiobmann Zeljko Malesevic an VP-Wirtschaftsreferent Bernhard Baier appellierte, sich für den Erhalt des Nahversorgung einzusetzen, meldete sich gestern Letzterer zu Wort: „Das ist alles bereits im Laufen. Ich hab’ mit dem Zuständigen gesprochen.“ Wie auch Florian Koppler (SPÖ Franckviertel): „Als Bewohner des Franckviertels habe ich unmittelbar die Sorge meiner Nachbarn über den drohenden Verlust gespürt. Darum bin ich sofort aktiv auf alle Verantwortlichen zugegangen. Ich bin zuversichtlich, dass uns der Erhalt des Nahversorgers gelingt!“ Knackpunkt für den Verbleib sind Parkflächen am Lonstorferplatz.