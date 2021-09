Vermisster Pinzgauer wurde tot gefunden

Für einen Einheimischen endete die Berg-Tour zu den als „Drei Brüder“ bekannten Gipfeln Breitkopf, Schaflkopf und Stolzkopf in Bruck an der Glocknerstraße mit dem Tod. Der 76-Jährige war am Dienstag zu der anspruchsvollen Wanderung aufgebrochen. Doch er kehrte nicht zur vereinbarten Zeit zurück – ein Angehöriger schlug Alarm.