Messi: Galt der Ärger gar nicht Pochettino?

Zur Chronologie: Am Sonntag die weltweit für Aufsehen sorgende Auswechslung; am Montag dann eine offizielle Erklärung des Klubs: Messi ist verletzt und wird im nächsten Ligaspiel fehlen - die Knieverletzung hatte Trainer Pochettino übrigens auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel als Mitgrund für die Auswechslung genannt. Und jetzt tauchten im Netz diverse Video-Schnipsel auf, die zeigen, dass Messi sich schon vor der Auswechslung aufs lädierte Knie gegriffen und dabei schon sehr frustriert dreingeblickt hatte. Dass er bei der Auswechslung an sich dann mit Pochettino nicht abklatschte, bietet zwar viel Interpretationsspielraum, kann aber auch dem allgemeinen Verletzungsfrust geschuldet gewesen sein.